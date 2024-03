Napoli nel cuore di Gianna Nannini: "La canzone italiana esiste solo grazie ai napoletani"

La rocker senese Gianna Nannini, intervistata da Il Mattino, si è così espressa su Napoli e i napoletani

"In Italia non siamo ancora riusciti a ripartire dalle nostre tradizioni, dalla Calabria, dalla Puglia, da Napoli, dalla tarantella, dalle tammurriate. La canzone italiana esiste solo grazie ai napoletani, ieri come oggi.

All’inizio volevo fare un disco di cover soul, mettere mano al canzoniere Motown: ho iniziato con “America”, sono passata dal rock-blues a suoni rock melodici, volevo completare il mio viaggio. Ma ottenere i diritti per tradurre quel repertorio era complicato, così ho archiviato il progetto ed ho fatto un disco di soul dei giorni nostri, alla mia maniera”.