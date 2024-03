Paura a Napoli, scossa di terremoto alle 19:08: le ultime

Alle 19:08, si è verificato un terremoto di magnitudo 3.0 nella zona vesuviana, precisamente alle pendici del Monte Somma e molto vicino Napoli

Alle 19:08, si è verificato un terremoto nella zona vesuviana, precisamente alle pendici del Monte Somma, vicino al Comune di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. La sua magnitudo è stata registrata a 3.0, con un'epicentro localizzato a una profondità di 3 km. L'evento sismico è stato avvertito nella zona circostante, inclusi i territori di Volla, San Giorgio a Cremano, Portici, Ponticelli e Poggioreale, così come in vari quartieri di Napoli.