Gara da ex e la vicinanza dei tifosi: due stimoli in più per Spalletti a La Spezia

Non c'è il rischio che Luciano Spalletti sottovaluti lo Spezia. L'allenatore del Napoli avrà anche uno stimolo in più perché con i bianconeri ci ha giocato, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Spalletti ha anche giocato nello Spezia, affrontò in campo neutro a Livorno in Coppa Italia nel 1988 anche il Napoli di Maradona. Il pubblico è vicinissimo al campo e si fa sentire, nel settore Distinti ci saranno anche dei cuori azzurri, circa cinquecento tifosi del Napoli residenti in varie regioni del Nord Italia hanno acquistato i tagliandi e sono pronti a godersi le emozioni di questa sfida".