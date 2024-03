Il Napoli non prenderà parte al Keep racism out: in cosa consiste l'iniziativa della Serie A

Proprio nel bel mezzo di questa campagna è esploso il caso Juan Jesus-Acerbi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella prossima giornata di Serie A valida per il 30° turno del campionato 2023/24 andrà in scena la seconda parte dell'iniziativa "Keep racism out" voluta dalla Lega Serie A, una campagna andata in scena nell'ultimo turno prima della sosta e che caratterizzerà anche il prossimo turno.

Proprio nel bel mezzo di questa campagna è esploso il caso Juan Jesus-Acerbi e la SSCNapoli - nel duro comunicato arrivato oggi dopo la sentenza del Giudice Sportivo - ha annunciato che a quella iniziativa non prenderà parte: "Il Napoli non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni, continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione".

"Keep racism out': in cosa consiste la campagna. In ogni stadio il podio portapallone, l'arco di allineamento e la lavagna luminosa esibiranno l'adesivo dell'iniziativa, i capitani indosseranno la fascia simbolo della giornata e sulla manica destra delle maglie dei calciatori ci sarà la patch "Keep Racism Out". Sui maxischermi sarà trasmesso lo spot in cui la maglia iconica della campagna viene passata da un testimonial all'altro, e poi indossata, ripetendo il messaggio "Keep Racism Out. Together. Everywhere" e lo speaker dello stadio leggerà un testo per sensibilizzare i tifosi. Dirigenti, tecnici e calciatori intervistati esibiranno l'adesivo della campagna e tutti gli allenatori leggeranno un breve appello contro il razzismo Infine in tv, in Italia e all'estero, andrà in onda una grafica dedicata all'iniziativa al momento del sorteggio del campo tra i due capitani.