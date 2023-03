Osimhen è il quarto giocatore di ADL a segnare almeno 20 gol in una stagione di A

Come riporta il sito OptaPaolo, Victor Osimhen ha segnato 20 gol in questo campionato

Come riporta il sito OptaPaolo, Victor Osimhen ha segnato 20 gol in questo campionato, diventando il quarto giocatore dell’era De Laurentiis a segnare almeno 20 reti in una singola stagione di Serie A, dopo Cavani, Higuaín e Mertens. Olimpo.