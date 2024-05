A Udine sono già all'ultima spiaggia: "Costretti a fare punti dopo i risultati delle altre"

L'Udinese dovrà fare punti con il Napoli, ora più che mai, visto che le altre contendenti alla permanenza in Serie A hanno mosso la classific

L'Udinese dovrà fare punti con il Napoli, ora più che mai, visto che le altre contendenti alla permanenza in Serie A hanno mosso la classifica. Lo scrive Il Messaggero Veneto: “Con le spalle al muro. Non è un modo di dire. È la nuda realtà dell’Udinese che stasera chiuderà la 35ª allo Stadio Friuli – Bluenergy Stadium contro il Napoli.

Le rivali nella corsa salvezza si sono mosse tutte, dalla prima all’ultima (escludendo la Salernitana già aritmeticamente retrocessa) e fare bottino contro i campioni d’Italia in carica è un imperativo, anche se le assenze non sono poche, anche se la squadra di Calzona è una lontana parente dell’invincibile armata di Spalletti che un anno fa venne a Udine per cucirsi addosso lo scudetto”.