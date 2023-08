Corsera - Lautaro-Osimhen, c'è una differenza: matrimonio del Toro con l'Inter non scricchiola

Ne ha parlato questa mattina il Corriere della Sera.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima giornata della nuova Serie A sta avendo diversi protagonisti, tra i quali spiccano senza dubbio Lautaro Martinez e Victor Osimhen (autori di due gol a testa). Ne ha parlato questa mattina il Corriere della Sera.

"Lautaro sorride come Osimhen, si esalta alla stessa maniera, forte però di un matrimonio che non scricchiola. Ha rifiutato di netto l’oro saudita, negli anni non ha ceduto alle lusinghe di club europei, il Barcellona in primis". si legge sul quotidiano.