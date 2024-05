"Il Napoli di Spalletti non esiste più": ora la corsa è per la Conference

Lo scrive Il Corriere dello Sport

Un’occasione, l’ennesima: è questo il titolo di Udinese-Napoli. Sul Corriere dello Sport si scrive delle residue possibilità europee della squadra di Calzona: "La coincidenza di tornare a Udine e al Bluenergy Stadium un anno (e due giorni) dopo la magica notte dello scudetto, dovrà giocoforza essere ridotta a un’emozione latente, quasi nascosta, discretamente carezzata e custodita nella mente e negli occhi: il trionfo è stato celebrato giovedì al cinema, con una serata da film, e oggi non c’è il tempo di lasciarsi andare ai ricordi. Ci sono il presente e il futuro: il Napoli di Spalletti non esiste più, o quantomeno è consegnato alla storia, per sempre, e davanti c’è soltanto la prospettiva di compiere uno scatto importante in classifica verso la zona Europa.

Il gelo dei calcoli che brucia i sentimenti. Ma tant’è, soprattutto alla luce dei risultati di ieri: la sconfitta della Fiorentina a Verona con l’Hellas, a due giornate dallo scontro diretto in programma al Franchi, obbliga il Napoli a sfruttare la chance per staccare la Viola in classifica. A maggior ragione se sabato al Maradona andrà in scena la sfida con il Bologna, a sua volta impegnato nella scalata alla Champions.