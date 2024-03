PRIMA PAGINA - Cds: "Acerbi rischia la stangata, Juan Jesus duro: 'non negare' ".

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alla vicenda Acerbi-Juan Jesus

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina alla vicenda Acerbi-Juan Jesus: "Il caso razzismo: Acerbi rischia la stangata. Juan Jesus duro: 'non negare'". L'apertura al centro è dedicata alla Juventus: "Juve spiata. Scoperti dossier illegali per colpire la società".

In taglio alto, spazio al calciomercato in cui figura anche un azzurro: "Inter, idea Raspadori. Zirkzee, inizia l'asta". Un box è riservato anche a Joe Barone: "Fiorentina, per Barone le ore più dure: 'Condizioni critiche' ". In taglio basso un commento al nuovo allenatore dei biancocelesti: "Lazio, la carica di Tudor: subito doppie sedute".