PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il derby spacca, chi perde rischia grosso!"

"Il derby spacca" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sul derby.

TuttoNapoli.net

"Il derby spacca" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sul derby. Domani andrà in scena Inter-Milan e chi perde rischia grosso, scrive la rosea. Squadre in ritiro. Inzaghi non può permettersi il 7° ko. Clima teso intorno a Pioli. In taglio basso "Luciano e Diego", il racconto di quando Spalletti fermò Maradona,