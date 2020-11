PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Tamponi shock, in casa Lazio 25 positivi e non 7!"

"Avanti Juve" e "Coraggio Inter". Questi i titoli di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Super Morata entra per il deludente Dybala e firma al 92' il 2-1 in rimonta sul Ferencvaros. Bianconeri agli ottavi per la settima volta di fila. Lukaku, Hakimi e Vidal sono invece le tre chiavi anti Real. Per Conte vietato sbagliare: "Una finale, chi non regge la pressione se ne vada". Champions bollente.

Serie A - C'è spazio anche per l'indagine della magistratura nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Tamponi shock". Per i periti - si legge - le positività della Lazio sono ben 25 e non solo 7. Emergono dunque ulteriori dettagli che alimentano le discussioni intorno alla squadra biancoceleste.

Lazio - Biancocelesti protagonisti anche sul campo e celebrati nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina con il titolo seguente: "Immobile è d'oro e addio Zenit. Inzaghi più vicino alla qualificazione". Il 3-1 ai danni dei russi avvicina un traguardo che manca da 20 anni. A segno anche Parolo con un potente destro rasoterra da fuori area.

Europa - "È un calcio per vecchi". Questo il titolo che compare nel taglio basso della prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano. Il mondo del pallone nel nostro continente vede continuare a brillare stelle senza età. Intanto Ibrahimovic è Pallone d'Oro svedese e alimenta le speranze rossonere: "Vincerò fino a 50 anni".