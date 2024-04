PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Zirkzee, derby per un'altra stella"

TuttoNapoli.net

Il derby tra Inter e Milan prosegue anche sul mercato. L’apertura de La Gazzetta dello Sport, infatti, parla di un interesse per Joshua Zirkzee da parte delle due milanesi. Il Bologna valuta l’olandese 60 milioni. Fabbian e Carboni la cassa nerazzurra. I rossoneri hanno soldi e il posto da 9.

Coppa Italia - Sarà l’Atalanta ad affrontare la Juventus nella finale in programma a Roma il prossimo 15 maggio, trascinata da Scamacca che però sarà squalificato. Battuta la Fiorentina per 4-1 che resta in 10 e crolla nel recupero.