Retroscena Cajuste: un dirigente azzurro lo segnalò già due anni fa

Jens Cajuste è un nuovo calciatore del Napoli, ma non è stato un nuovo obiettivo di quest'estate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

Jens Cajuste è un nuovo calciatore del Napoli, ma non è stato un nuovo obiettivo di quest'estate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Il ragazzo ha personalità e – non si sa quanto volontariamente – ha subito ereditato una maglia pesante: avrà la numero 24 - come i suoi anni compiuti ieri -, quella che fu di Insigne e che nessuno aveva mai usato dopo l’addio del capitano scugnizzo. Due anni dopo la segnalazione di Mantovani (lo scouting di qualità tra i segreti dello scudetto), Cajuste abbraccia finalmente Napoli".