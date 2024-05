"La vigilia dell ’ultimo Udinese-Napoli era stata scortata dall’adrenalina per l’attesa dell’aritmetica"

© foto di www.imagephotoagency.it

Udinese-Napoli, un anno dopo: tifosi anestetizzati dall'annata complicata. Questa l'analisi del Corriere dello Sport oggi in edicola sul percorso di avvicinamento alla sfida di questa sera in Friuli per la squadra di Calzona: "La vigilia dell ’ultimo Udinese-Napoli era stata scortata dall’adrenalina per l’attesa dell’aritmetica.

La gara di oggi, invece, cammina e non corre, è un lento aspettare il fischio d’inizio, non si avverte più alcun entusiasmo, è una semplice tappa che avvicina la fine del campionato, un doveroso appuntamento col calendario. I sentimenti si sono anestetizzati dopo un’annata complicata, il primato distante, un tricolore sbiadito. Non ci saranno neppure i tifosi del Napoli, quelli residenti in Campania. Trasferta vietata dopo gli scontri dello scorso anno, unica pagina da dimenticare nel libro festa.