Un dato inquietante su Lindstrom: in 8 mesi al Napoli le stesse presenze in 20 giorni con l’Eintracht

Un dato inquietante su Jesper Lindstrom: in otto mesi al Napoli le stesse presenze in 20 giorni con l’Eintracht. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: La questione-danese è chiarissima: "Lindstrom ha dovuto affrontare la concorrenza proibitiva di Kvara a sinistra, quella complicatissima di Politano a destra - tra i migliori e il più continuo della squadra - ed evidentemente non ha mai impressionato tatticamente né Garcia, né Mazzarri e Calzona.

Un dato, tra l’altro, è quasi inquietante: in otto mesi con il Napoli ha collezionato le stesse presenze dall’inizio messe insieme con l’Eintracht in una ventina di giorni ad agosto, da giocatore in partenza: 2. In Serie A, dicevamo, la sua prima da titolare andò in scena a Lecce, il 30 settembre: 58 minuti a destra nel tridente, con Garcia; poi, seconda e ultima contro il Frosinone negli ottavi di Coppa Italia contro il Frosinone, la notte dell’umiliante 4-0 incassato al Maradona con Mazzarri in panchina: 73 minuti, ancora a destra".