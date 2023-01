Brutta vicenda per l'ex azzurro Lucarelli: il figlio agli arresti domiciliari per violenza sessuale

Alla violenza avrebbero partecipato altri tre amici, ora indagati, ma non colpiti dalla misura cautelare.

Violenza sessuale di gruppo. È questa l'accusa con la quale è finito agli arresti domiciliari Mattia Lucarelli, figlio dell'ex tecnico della Ternana Cristiano nonché calciatore del Follonica in Serie D. A riportare la notizia è il Corriere della Sera nella sua edizione online, che parla di abusi da parte di Lucarelli e di un altro giovane 22enne nei confronti di una studentessa americana conosciuta in un locale di Milano lo scorso mese di marzo. Alla violenza avrebbero partecipato altri tre amici, ora indagati, ma non colpiti dalla misura cautelare.