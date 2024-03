Dall'Inghilterra - Chelsea in pole per Osimhen. PSG alla finestra per il post-Mbappé

Victor Osimhen lascerà il Napoli a fine stagione.

Victor Osimhen lascerà il Napoli a fine stagione. Non è un segreto, lo ha confermato qualche settimana fa anche Aurelio De Laurentiis. A patto, visto il recente rinnovo di contratto con tanto di maxi-clausola, che arrivi la giusta offerta al patron azzurro. Non sembra però un vero tema, al massimo c'è da capire dove andrà l'attaccante nigeriano.

Chelsea in pole. Secondo i media inglesi, in prima fila in questo momento vi sarebbero i Blues, che sarebbero avanti anche e soprattutto nei contatti con il giocatore. Andrebbero avanti da mesi e avrebbero portato a delineare un contratto multi-milionario tale da convincere Osimhen a preferire la destinazione londinese rispetto alle altre sirene.

Occhio al Paris Saint-Germain. La grande incognita è il post Mbappé. I parigini, nonostante qualche tentativo nelle ultime settimane, sarebbero ormai rassegnati a perdere il fuoriclasse francese, destinato a passare al Real Madrid. Quanto alla successione, il nome in prima fila pare quello di Rafael Leao, ma non è da escludere un inserimento per il nigeriano del Napoli.