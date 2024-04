Dalla Spagna - Contatto tra Barcellona e agenti Kvara: ADL alza il muro e spara altissimo

Il Barcellona punta Kvaratskhelia, ma De Laurentiis alza subito un muro e chiarisce: via solo per 130 milioni.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Barcellona punta Kvaratskhelia, ma De Laurentiis alza subito un muro e chiarisce: via solo per 130 milioni. Secondo quanto riportato da AS, nelle ultime settimane la dirigenza del club blaugrana ha avuto dei contatti con l'entourage del giocatore, per capire se possono esserci i margini, ma sarà comunque difficile convincere Aurelio De Laurentiis a cedere in un'unica sessione di mercato sia Osimhen che Kvaratskhelia.

La cifra per convincere il patron del Napoli non deve essere inferiore ai 130 milioni di euro e molto difficilmente il Barcellona potrà investire un capitale del genere