Gyokeres accostato al Napoli, l'agente annuncia: "Lo Sporting ha bisogno di vendere"

Viktor Gyokeres è uno dei grandi nomi sul mercato. L'attaccante dello Sporting è esploso definitivamente a Lisbona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Viktor Gyokeres è uno dei grandi nomi sul mercato. L'attaccante dello Sporting è esploso definitivamente a Lisbona ed è entrato nel mirino dei grandi club. Anche in Italia il suo profilo è stato accostato a diverse squadre, Napoli e Milan su tutte, visto che entrambe cercano un grande bomber per sostituire rispettivamente Osimhen e Giroud. Il centravanti svedese, dunque, potrebbe movimentare la prossima sessione di calciomercato.

Sul suo futuro si è espresso uno dei protagonisti della vicenda, Hasan Cetinkaya, l'agente del giocatore, intervenuto ai taccuini di Record: "In Premier lo vogliono, al momento non abbiamo fatto alcuna scelta. Il futuro di Gyokeres è legato a quello di Amorim, lo scorso anno è andato allo Sporting per lui. Vediamo cosa dice il club, che ha bisogno di vendere. In Inghilterra tanti club vorrebbero acquistarlo. Posso dire che con lo Sporting non c'è alcuna trattativa in merito al rinnovo. Riguardo al futuro parleremo anche con il presidente per capire il da farsi: finora non abbiamo fatto nessuna scelta, mancano ancora otto partite".