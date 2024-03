Cds - Avanza Gimenez al posto di Osimhen: spunta la cifra, ma ci sono 3 alternative

TuttoNapoli.net

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Victor Osimhen che potrebbe partire, anzi quasi sicuramente, e allora il Napoli lavora al nome del sostituto.

"David è il primo nome, ma non l’unico: De Laurentiis s’è iscritto alla corsa e alla lunga lista per Zirkzee, il raffinato tulipano olandese del Bologna, ma in Olanda gioca un altro centravanti potente e spietato come la scuola sudamericana insegna: Santiago Gimenez, 23 anni il 18 aprile. Piace al Napoli e anche il Milan, è un osservato speciale che sta facendo cose speciali: come David, anche il suo cartellino si aggira intorno ai 50 milioni. Una quarantina, invece, sono quelli della valutazione di Benjamin Sesko".