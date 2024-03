Gazzetta - Simeone spinge per lasciare Napoli: è in pole per sostituire Immobile alla Lazio

In pole position c’è Giovanni Simeone, che spinge per lasciare Napoli.

Altri due mesi da vivere intensamente, con il massimo impegno. Poi, quasi certamente, le strade della Lazio e di Ciro Immobile si separeranno. Niente di già deciso - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, con un nuovo allenatore appena arrivato le strategie per la prossima stagione sono ancora tutte da delineare. Però la sensazione generale è che una storia durata otto anni sia al capolinea. E proprio l’avvento di Tudor, con un nuovo ciclo da aprire con calciatori più giovani, rende tutto ciò ineluttabile.

I nomi in lista

Immobile ha ancora due anni di contratto con la Lazio e quindi l'addio dipende quindi essenzialmente da lui. E dalle richieste che dovessero arrivare. La Lazio attende e si guarda attorno. Rimpiazzare un gigante come Ciro non sarà operazione semplice. E, soprattutto, senza la certezza che il capitano andrà via la prossima estate, è piuttosto complicato muoversi. Così i primi nomi che circolano a Formello sono quelli di elementi che, pur validissimi, servirebbero più a completare il reparto avanzato che a riempire il vuoto lasciato eventualmente da Immobile. In pole position c’è Giovanni Simeone, che spinge per lasciare Napoli. Un altro nome da tener presente è quello di Nicolò Cambiaghi. Il club romano aveva provato a prenderlo a gennaio, salvo poi rinunciare di fronte alle pretese di Empoli e Atalanta (il giocatore è in prestito in Toscana).