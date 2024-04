Lo Celso vicino al Napoli, ora il Tottenham vuole blindarlo ma c'è anche il Barça

Lo Celso è un’idea del Barcellona e piace anche ad altri club. Ma il Tottenham si muove, l’obiettivo è blindarlo. Lo scrive Tuttomercatoweb

Giovanni Lo Celso e il Tottenham, lavori in corso per il futuro. Il centrocampista - che il Napoli seguiva la scorsa estate - fa parte dei piani del club inglese per il futuro e così presto potrebbero partire le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Possibile che il Tottenham metta sul piatto due stagioni in più con adeguamento dell’ingaggio. Lo Celso è un’idea del Barcellona e piace anche ad altri club. Ma il Tottenham si muove, l’obiettivo è blindarlo. Lo scrive Tuttomercatoweb.