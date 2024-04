Lozano può lasciare subito il PSV: lo cerca una squadra in MLS

Hirving Lozano potrebbe lasciare subito il PSV Eindhoven, dopo meno di un anno: il messicano è cercato dal San Diego, club di Major League Soccer americana

Hirving Lozano potrebbe lasciare subito il PSV Eindhoven, dopo meno di un anno. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il messicano è cercato dal San Diego, club di Major League Soccer americana, dove potrebbe trasferirsi persino domani (giorno di chiusura del mercato statunitese) o eventualmente nella prossima finestra di mercato estiva.

L'ex Napoli è valutato 15 milioni di euro andrebbe a guadagnare uno stipendio da circa 6 milioni di euro bonus inclusi, nettamente superiore agli attuali 4 percepiti al PSV Eindhoven, che resta comunque un ingaggio difficilmente sostenibile per una società di Eredivisie. Se la trattativa col San Diego non dovesse andare in porto, ci sono anche altre squadre messicane interessate a Lozano, il cui addio dall'Olanda sembra ormai cosa certa.