Barcellona, emergenza a centrocampo: Xavi ha scelto il sostituto di de Jong

Il Barcellona è in emergenza a centrocampo, visto che gli unici due interpreti puri del ruolo a disposizione di Xavi sono Gundogan e Fermin. Allora Sergi Roberto sarà uno dei giocatori-chiave nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League di martedì contro il Napoli. Il capitano ha superato il fastidio al tendine d'Achille ed è pronto ad aiutare la squadra in una partita fondamentale.

Il capitano ha giocato l'ultima volta nei quarti di finale di Copa del Rey a San Mamés, contro l'Athletic, il 24 gennaio scorso, e proprio in quella partita ha accusato un fastidio al tendine d'Achille. Da quel momento il classe 1992 non ha più visto il campo. Martedì, contro gli azzurri, toccherà a lui sostituire de Jong, visto che per caratteristiche è il calciatore più simile in organico. Con Gundogan e Christensen, dunque, martedì toccherà a Sergi Roberto. A riportarlo è l'edizione odierna di Sport.