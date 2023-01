L'Eintracht perde il centravanti col Napoli? Kolo Muani: "Rimarrei, ma non so cosa accadrà"

Randal Kolo Muani, attaccante dell'Eintracht Francoforte prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha parlato del suo futuro a Sky Deutschland.

Randal Kolo Muani, attaccante dell'Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha parlato del suo futuro a Sky Deutschland: "Se posso rimanere ancora un po' all'Eintracht, lo farà. Ma non ho un piano. Se possibile, poi, mi piacerebbe rimanere a giocare nella Bundesliga. Non so cosa accadrà nei prossimi giorni, però, non so rispondere". Sul conto di Kolo Muani sono state accostate di recente Bayern Monaco e Manchester United.