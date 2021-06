Ag. Eriksen: "Resterà in osservazione fino a domani, poi farà il tifo per la Danimarca"

Un mare di affetto per Christian Eriksen. Il campione di Inter e Danimarca lo ha sentito attorno a sé, anche ora che è nella sua camera di ospedale per ulteriori controlli. Ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport il suo agente Martin Schoots: “Era felice perché ha capito quanto amore ha intorno. Gli sono arrivati messaggi da tutto il mondo. Ed è rimasto particolarmente colpito da quelli del mondo Inter: non solo i compagni di squadra che ha sentito attraverso la chat, ma anche i tifosi. Christian non molla. Lui e la sua famiglia ci tengono che arrivi a tutti il loro grazie.

Mezzo mondo ci ha contattato, tutti si sono preoccupati. Ora deve solo riposare, con lui ci sono la moglie e i genitori. Anche oggi resterà in osservazione, forse pure martedì. Ma in ogni caso vuole fare il tifo per i suoi compagni contro il Belgio”.