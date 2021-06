Galles in 10! Fallaccio di Ampadu su Bernardeschi

Il Galles rimane in 10 contro l'Italia, al 55' viene espulso Ethan Ampadu. Bruttissima entrata col piede a martello del difensore gallese sulla caviglia di Bernardeschi. L'arbitro Hategan non ha dubbi: assegna una punizione per l'Italia ed espelle il giocatore della nazionale di Page. Gallesi dunque sotto di un gol e in inferiorità numerica poco prima dell'ora di gioco.