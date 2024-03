VIDEO - Il Monza non s'accontenta, brutto ko per il Cagliari: gol e highlights

All'U-Power Stadium la formazione di Raffaele Palladino ha avuto la meglio sul Cagliari con il terzo gol consecutivo per Daniel Maldini

Altro successo per il Monza e nono posto momentaneo in classifica. All'U-Power Stadium la formazione di Raffaele Palladino ha avuto la meglio sul Cagliari con il terzo gol consecutivo, alla prima da titolare, per Daniel Maldini: una vera perla su calcio di punizione a due minuti dalla fine del primo tempo. Per i sardi brutto ko che complica i piani salvezza. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).