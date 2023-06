Ag. Meret annuncia: "E' felicissimo, resta a Napoli anche l'anno prossimo! Sul rinnovo..."

Alex Meret verso la permanenza al Napoli anche per la prossima stagione. A dichiararlo è Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di TMW

Alex Meret verso la permanenza al Napoli anche per la prossima stagione. A dichiararlo è Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di TMW a margine di un evento con gli agenti sportivi organizzato al Viola Park di Firenze: "Il contratto non è lungo, ma è fino al 2024 con un'opzione a favore del Napoli, quindi non scade domani mattina. La società è impegnata su più fronti, soprattutto per la scelta del tecnico. Lui è contentissimo di stare a Napoli, credo che rimarrà anche l'anno prossimo. Poi ci sarà tempo per parlare con chi di dovere del contratto".