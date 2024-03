Barça, Xavi in conferenza: "Rigore su Osimhen? Non l'ho visto, ma siamo stati superiori al Napoli in entrambe le gare"

Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio olimpico di Montjuic.

Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio olimpico di Montjuic per analizzare la vittoria nel ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Napoli: "Sono molto orgoglioso della mia squadra, questo è un giorno molto importante per il barcelonismo".

Come risponde alle critiche?

"Ci avete definiti il buffone della Champions, invece siamo arrivati ai quarti. Non dico che vinceremo questa coppa, ma vi chiedo calma. Mettete le pressioni su di me, non sui giocatori. Questo è uno dei miei migliori momenti da allenatore del Barcellona: sono felice e orgoglioso, ora l'obiettivo è la semifinale. Ci sono state tante critiche non necessarie".

Questa vittoria cambia la sua decisione sul futuro?

"Non cambia niente, calma. Questo è il momento di godercela, niente di più. Se avessi perso, adesso direste tutti che sono per strada".

Come giudica il successo col Napoli?

"Abbiamo battuto una grande squadra come il Napoli, superandola sia in casa sia in trasferta. Questo è il momento di essere orgogliosi. Dicevate che la squadra contro le big non è all'altezza, invece con gli azzurri lo siamo stati eccome".

C'era rigore su Osimhen secondo lei?

"Non l'ho visto, mi dispiace. Credo però che siamo stati superiori al Napoli in ambedue le partite. Ci siamo strameritati il passaggio del turno, non ho dubbi".

Se riuscisse a vincere la Champions, cambierebbe la sua idea di andarsene a fine stagione?

"Smettete di farvi questa domanda, non cambia nulla".

Cosa la colpisce del 17enne Cubarsi?

"La tranquillità con cui tiene la palla è impressionante per l'età che ha, è sempre calmo col pallone fra i piedi".