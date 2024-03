Calzona pensa a una novità rispetto all’Inter: possibile sorpresa in difesa

Rispetto all'ultima di campionato contro l'Inter chance per Mario Rui a sinistra al posto di Olivera. Il portoghese andrà a completare la difesa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rispetto all'ultima di campionato contro l'Inter chance per Mario Rui a sinistra al posto di Olivera. Il portoghese andrà a completare la difesa con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani e, ovviamente, Juan Jesus. A centrocampo pochi dubbi con la conferma di Traore, che non è andato in nazionale e ha approfittato di questi giorni per allenarsi a pieno ritmo per ritrovare la miglior condizione fisica. Come lui anche Anguissa, rimasto a Castel Volturno. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.