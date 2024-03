Fiorentina, Barak svela: "A gennaio il Napoli era interessato, poi non è andata in porto"

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del suo avvicinamento al Napoli

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale, la Repubblica Ceca, parlando anche del suo avvicinamento al Napoli: "A gennaio mi sono consultato anche con lo staff tecnico della Nazionale. Cercavo la miglior soluzione per me, per poter giocare.

C'erano alcune squadre interessate, quella che faceva più sul serio era il Napoli, ma poi alla fine non è andata in porto e oggi sono felice di essere rimasto. La Fiorentina ha dimostrato di avere ancora fiducia in me".