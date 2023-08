Gabri Veiga può arrivare anche senza clausola: spunta l'indizio sulla chiusura

Il Napoli ha conquistato immediatamente Veiga, l’ha fatto con la prospettiva di trascinarlo nel fantastico mondo della Champions League

Napoli su Gabri Veiga, si tratta ad oltranza. L’idea del Celta Vigo è «stuzzicante»: incassare l’intera cifra stabilita dalla clausola, quaranta milioni di euro, ma il sospetto che ci siano margini di trattativa esiste, perché il Napoli ha conquistato immediatamente Veiga, l’ha fatto con la prospettiva di trascinarlo nel fantastico mondo della Champions League ed anche con un quinquennale al quale è impossibile negarsi, almeno a queste latitudini. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).