Il Psg piomba di nuovo su Osimhen: ADL ha una sola cifra in mente

A lanciare l'indiscrezione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Victor Osimhen ed un incrocio tra Napoli e Parigi che potrebbe ripetersi: i francesi hanno già portato Lavezzi e Cavani in Ligue 1 nelle estati del 2012 e 2013 ed ora puntano forte sull'attaccante nigeriano per la prossima estate. A lanciare l'indiscrezione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "E il Psg, nel bel mezzo dell’assalto dei club della Premier e degli immancabili arabi, lo ha fatto ancora: è tornato.

Tornato sulle tracce di Osimhen, con prepotenza: in Inghilterra e anche in Nigeria si parla pure di Chelsea, United e Arsenal, ma Parigi svetta come la Torre Eiffel. Regge il confronto con tutti. Non si arrenderà. Ma sa anche che Adl aspetta i 130 milioni della clausola. Sarà un’epoca di mercato molto calda. Come caldissimi saranno i 48 giorni di campionato che partiranno domenica e scadranno il 26 maggio".