ADL pronto a follie per Koopmeiners: nuovo tentativo prima della fine del campionato

Teun Koopmeiners il sogno, nemmeno più nascosto di Aurelio De Laurentiis, ma non solo (c'è la Juventus forte sull'olandese). Nei giorni scorsi il centrocampista dell'Atalanta aveva confermato l'assalto azzurro della scorsa estate: "L'anno scorso c'era un concreto interesse da parte del Napoli, però alla fine i club non si sono trovati" ha dichiarato Koopmeiners, che secondo l'edizione odierna de Il Mattino resta un grande obiettivo di mercato del club partenopeo.

"Le follie la prossima estate De Laurentiis tornerà a farle per Teun Koopmeiners: si è arrampicato fino a 40 milioni prima di incassare il suo no definitivo ma con Percassi tornerà a muoversi prima della fine del campionato. Sì, tante facce nuove, ma è chiaro che il vero problema non sarà come spendere il budget da 150 milioni (in attesa delle cessioni) ma come vendere gli esuberi. Che pure sono tanti" si legge sul quotidiano.