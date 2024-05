Bomba di Criscitiello: "A Udine stesso film di Sassuolo-Inter. E Samardzic a giugno può vedere il Vesuvio"

Criscitiello è tornato a toccare l'argomento all'interno del suo editoriale per Sportitalia:

Michele Criscitiello ed il match tra i "fratelli Marotta-Carnevali": così li ha definiti Criscitiello prima di Sassuolo-Inter, sfida terminata con la vittoria del Sassuolo per 1-0 sull'Inter campione d'Italia. Nelle ore scorse il direttore di Sportitalia era stato protagonista di una polemica su X, scrivendo così "Nelle ultime 24 ore ho preso insulti per la trasmissione di ieri sera: chi vede Sportitalia le partite le può “leggere” prima. Con la vittoria del Sassuolo, adesso, l'Udinese è obbligata a vincere con l’amico Aurelio De Laurentiis. Al Cagliari il punto con il Lecce potrebbe non bastare più".

Criscitiello è tornato a toccare l'argomento all'interno del suo editoriale per Sportitalia: "Sassuolo-Inter? Parlare dopo è per tutti. Venerdi su Sportitalia vi avevamo anticipato il finale del film. Stasera Udinese-Napoli. Il film sarà lo stesso. Il cinema diverso. E a giugno Samardzic potrebbe vedere da vicino il Vesuvio".