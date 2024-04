Due rinforzi a costo zero: primi indizi sulle strategie di mercato di Manna

Il nuovo direttore sportivo è già al lavoro, studia le prime strategie per il calciomercato che verrà

Giovanni Manna, l’uomo della ripartenza dopo il clamoroso passo falso post-scudetto. Il nuovo direttore sportivo è già al lavoro, studia le prime strategie per il calciomercato che verrà, quello che dovrà dare una nuova veste al Napoli. Tante le situazioni da affrontare, con molti con la valigia: da Osimhen a Zielinski, due titolarissimi, alla questione Meret a quella degli esterni difensivi con Di Lorenzo tentato dalle sirene della Premier e Mazzocchi che andrà collocato. Per non parlare di Natan, Cajuste e Lindstrom, il trittico degli incompresi del mercato successivo al tricolore.

Alcuni indizi, però, possono essere carpiti su quelle che saranno le strategie nel mercato in entrata del Napoli che verrà. Non solo giovani di prospettiva da inserire gradualmente, la specialità di Manna come conferma il progetto della Juve Next Gen di cui è stato il grande motore, ma anche calciatori di consolidata esperienza.

Parametro zero, ma senza follie. Non a caso, le prime mosse per rinforzare la squadra vanno nella direzione di chi è in scadenza di contratto: Mario Hermoso e Guido Rodriguez. Il primo, difensore in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, è un vecchio pallino di Manna e piace per caratteristiche tecnica e caratteriali. Il secondo, in scadenza col Betis, è centrocampista centrale di solidità ed esperienza. Per il momento esplorazioni, ma a breve sarà il tempo di affondare il colpo. Una volta scelto l’allenatore, le idee saranno più chiare. Anche per il nuovo diesse…