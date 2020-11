ADL: "Maradona è stato un secondo San Gennaro per Napoli. Lavoro ad una serie su Diego in stile 'The Last Dance' di Jordan"

"Per Napoli ha rappresentato tutto". Così parla Aurelio De Laurentiis intervenuto ai microfoni di Rai Uno nella trasmissione 'Porta a Porta': "La città veniva da anni difficili dopo il terremoto, Diego è stata una resurrezione per i napoletani. È stato un secondo San Gennaro, con tutto il rispetto per il patrono della città.

Per me e per il club è una giornata triste. Da dodici mesi lavoro ad una serie tv sugli anni napoletani di Diego, sarà simile a 'The Last Dance' improntata sulla storia di Michael Jordan. Maradona e Pelè vengono ricordati come i migliori di sempre, ma Diego aveva una personalità che andava oltre, è stato il più grande ed è difficile vederne un altro come lui"