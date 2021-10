Gazzetta - Non toccate quei due: fallito il primo test Coppa d'Africa

Non toccate quei due, scrive la Gazzetta dello Sport, analizzando l'assenza di Anguissa e Osimhen nel primo tempo contro lo Spartak Mosca, sottolineando che il primo test da “Coppa d’Africa” non è andato esattamente come sperava Luciano Spalletti. Certo, la gara è stata condizionata dal rosso, ma poi lo stesso Spalletti ha deciso di inserire i due africani, indispensabili per fisicità, velocità, profondità e capacità tecnico-tattiche. La Coppa d’Africa, che assorbirà l’intero mese di gennaio e riguarderà anche Koulibaly, sarà - si legge - un test duro per le ambizioni scudetto del Napoli.