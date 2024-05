Il Napoli è (ancora) una "donna bellissima" per Gasperini: riuscirà a sedurlo?

La prima scelta è da tempo Gian Piero Gasperini, fresco vincitore dell'Europa League a coronare il suo straordinario percorso all'Atalanta.

Non c'è tempo da perdere per la rifondazione. Il Napoli è atteso dall'ultima gara col Lecce, peraltro con la speranzella di poter ancora salvare l'Europa col nono posto in caso di trionfo europeo della Fiorentina, ma l'attenzione è da tempo rivolta al futuro. Ieri altra lunga giornata a Castel Volturno per l'ad Chiavelli e soprattutto per il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna (che però la società non ha ancora annunciato ufficialmente) per proseguire i colloqui individuali con i giocatori e prendere pieno controllo delle operazioni. Un primo passo importante per il club: la scorsa estate il ds arrivò a metà luglio, ad allenatore scelto e mercato già indirizzato, senza mai avere centralità e potere decisionale. Per Manna in questo senso, come conferma il contratto quinquennale ed il primo approccio senza la presenza ingombrante di De Laurentiis, i presupposti sembrano diversi. Non mancano anche contatti, sondaggi e primi approfondimenti di mercato, ma il primo snodo è la scelta dell'allenatore.

Napoli è la "donna bellissima" che tenta Gasperini

La prima scelta è da tempo Gian Piero Gasperini, fresco vincitore dell'Europa League a coronare il suo straordinario percorso all'Atalanta. De Laurentiis, Chiavelli e Manna hanno trovato convergenza sul tecnico dell'Atalanta, capace di coniugare i risultati a progettualità e valorizzazione della rosa e di assicurare la disciplina mancata quest'anno nella gestione. Tutt'altro che facile strapparlo all'Atalanta ed il tecnico ha espresso bene il concetto nel post-partita a Sky: "Sono un po’ in una situazione dove hai una moglie con i figli e incontri una donna bellissima. Non so se il paragone regge, alla fine c'è chi va da una parte e chi va dall'altra. Quanto manca? Sono cose da risolvere in poco tempo", le parole di Gasperini, intrigato dal progetto di ricostruzione del Napoli ma allo stesso tempo legatissimo all'Atalanta dove ci sono i presupposti economici e organizzativi persino per crescere ulteriormente di livello. Dal colloquio di queste ore con Percassi passerà la decisione finale. In alternativa resistono i nomi di Italiano e Pioli mentre pare improbabile un ritorno su Conte.