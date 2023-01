LIVE - Salernitana-Napoli 0-2 (45+2' Di Lorenzo, 48' Osimhen): raddoppio degli azzurri!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: dall'Arechi di Salerno, Francesco Carbone

22' - PIATEK! Ripartenza dei padroni di casa, palla che arriva a Piatek che si mette in proprio, si allarga e calcia col sinistro: Meret devia in corner.

40' - Mario Rui pennella dalla sinistra e cerca il suggerimento per Osimhen: Ochoa è attento e fa sua la sfera in presa alta.

47' - GOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIIIIII!!!! Scambio Mario Rui-Anguissa, il camerunense entra in area e dalla sinistra fa partire un crosso basso che raccoglie Di Lorenzo: il capitano del Napoli calcia forte sotto la traversa e non lascia scampo a Ochoa.

55' - PIATEK! Traversone di Vilhena e Piatek che svetta in area azzurra, ma di testa non trova lo specchio difeso da Meret.

16' - Primo cambio forzato in casa Salernitana: non ce la fa Gyomber, al suo posto entra Lovato.

15' - Problema fisico per Gyomber che si accascia a terra: necessario l'intervento dello staff sanitario.

13' - OSIMHEN! Cross morbido di Mario Rui, Di Lorenzo fa da sponda per Osimhen che conclude a botta sicura ma trova il muro di Gyomber.

11' - Allarme rientrato per il centrocampista granata: riprende il gioco.

10' - Qualche problema per Coulibaly, ora a terra: gioco fermo all'Arechi.

8' - Lungo, lunghissimo giro palla del Napoli che muive il pallone alla ricerca di spazi che al momento la Salernitana non concede.

4' - Napoli che gestisce il possesso, muovendo la sfera da una parte all'altra del terreno di gioco.

2' - Lancio lungo di Mario Rui a cercare lo scatto in profondità di Osimhen che anticipa Gyomber: servizio al centro troppo lento per Lozano, spazza via Pirola.

18:02 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

17:59 - Squadre in campo

17:50 - Il difensore granata Norbert Gyomber, nel prepartita di Salernitana-Napoli, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "La nostra è stata sicuramente una settimana molto dura. Però ci siamo confrontati nello spogliatoio e ci siamo tirati su: oggi dobbiamo dimostrare che siamo squadra, giocando con il cuore".

17.48 - Il laterale azzurro Eljif Elmas, nel prepartita di Salernitana-Napoli, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "Sappiamo che questo è un derby per noi e la nostra città. Le situazioni difficili di Salernitana e Juventus? Non ci interessano: pensiamo alla gara di oggi e a portare a casa i tre punti".

17.38 - Il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, nel prepartita di Salernitana-Napoli, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "I punti di penalizzazione inflitti alla Juventus? Non mi permetto di dare giudizi. Noi dobbiamo pensare alla partita di oggi contro la Salernitana, che sarà molto difficile: dobbiamo pensare al nostro quotidiano".

16.50 - Sono ufficiali le formazioni di Salernitana-Napoli, anticipo delle 18 valido per la 19ª giornata di campionato. Spalletti dopo la rivoluzione in Coppa Italia ripropone i titolarissimi, con le uniche eccezione per gli esterni alti. Infatti, al posto dell’influenzato Kvaratskhelia a sinistra gioca Elmas, mentre a destra Lozano vince il ballottaggio con Lozano.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi C., Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. All. Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti.

16.40 - Il pullman del Napoli è arrivato allo Stadio Arechi di Salerno. Tutto tranquillo all'arrivo degli azzurri, anche il maltempo sembra aver dato una tregua.

Nicola senza Maggiore, Sepe, Mazzocchi, Bronn, Radovanovic, Fazio ma ritrova Daniliuc che dovrebbe agire (nel nuovo 4-3-3) a destra nella linea con Lovato, Gyomber e Bradaric davanti a Ochoa. In mediana Bohinen, Coulibaly e Vilhena mentre nel tridente dovrebbero esserci Candreva e Dia in supporto a Piatek (favorito su Bonazzoli). In caso di conferma del 3-4-1-2 avanzerebbe Bradaric in mediana e Vilhena dietro le punte.

Spalletti rilancia tutti i titolari tenuti a riposo con la Cremonese o schierati solo nella ripresa. Tornano Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui dal primo minuto, in mediana nessun dubbio su Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre in attacco è out Kvaratskhelia: è pronto Elmas mentre a destra Lozano è in risalita e se la giocherà nuovamente alla pari con Politano.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Salernitana-Napoli. Il ko in Coppa Italia è già alle spalle. Il Napoli si sposta nella vicina Salerno per il derby campano, sentitissimo da quelle parti, per riprendere subito il cammino puntando la terza vittoria di fila in campionato, la 16esima complessiva per poter toccare la spaventosa soglia dei 50 punti dopo il girone d'andata. A più riprese, in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha chiesto una reazione alla sua squadra anche se ha voluto sottolineare che l'eliminazione in Coppa ha visto il Napoli punito ben oltre i propri demeriti. Di fronte ci sarà una Salernitana reduce dalla brutta goleada subita a Bergamo, ma soprattutto dal dietro-front societario che ha richiamato Nicola dopo avergli comunicato l'esonero e vagliato tantissime piste per la sua sostituzione.