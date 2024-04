Anche il Milan è attivo sul mercato dei dirigenti: dalla Francia il nome per il nuovo AD

TuttoNapoli.net

© foto di Antonio Vitiello

C'è una novità importante per presente e futuro del Milan. Quello che in queste ore sarebbe più che un pensiero per la proprietà rossonera: Damien Comolli. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'attuale Presidente del Tolosa, club che peraltro è stato acquisito da RedBird nell'estate del 2020 dopo la retrocessione e poi portato anche alla vittoria della Coppa di Francia, sarebbe il nome caldo per il futuro del Milan. La proprietà ci starebbe pensando come nuovo amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi.

Comolli e il 'consiglio' di Mister Moneyball

Billy Beane è l'uomo che ha creato il progetto Moneyball ed è lo storico consigliere della proprietà rossonera. Curiosità: è tifoso dell'Arsenal poiché conquistato dalla metodologia proprio di Comolli nel reclutamento dei giocatori. Fu proprio Beane a suggerire a FGS l'arrivo del dirigente francese, la cui avventura non andò però nei risultati nel migliore dei modi ma che fu il seme per costruire poi il ciclo vincente, anni dopo, di Jurgen Klopp. Per questo RedBird ha voluto il metodo di Comolli anche a Tolosa, approccio di analisi promosso nei risultati e nei fatti dalla società transalpina.

Ancora con Furlani. Perché Comolli

Attualmente il ruolo è ricoperto da Giorgio Furlani che andrebbe ad occupare però, in questa eventualità e progetto per il club rossonero, una nuova scrivania e ruolo. Questo è, come detto, uno scenario possibile, una delle strade che il club di Via Aldo Rossi sta valutando in queste ore. Ma il nome di Comolli è da tempo in cima alla scrivania di RedBird. E non solo per Tolosa...