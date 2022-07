Anche la Lazio pensa a Neto: sfida al Napoli per il brasiliano

La Lazio cerca un altro portiere. Una suggestione potrebbe essere Neto del Barcellona, se si svincolerà. Ha un altro anno di contratto

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio cerca un altro portiere. Una suggestione potrebbe essere Neto del Barcellona, se si svincolerà. Ha un altro anno di contratto, ma i blaugrana spingono per cederlo o per una separazione consensuale. Valutato nei giorni in cui la Lazio trattava Vicario, è finito anche nell'orbita del Napoli di Luciano Spalletti. Lo scrive il Corriere dello Sport.