Ansa - Koulibaly convocato, ma resta in dubbio: può essere preservato per il Genk

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - Kalidou Koulibaly è stato inserito nell'elenco dei convocati del Napoli per la trasferta di domani a Udine.Il difensore senegalese ha una contusione alla spalla sinistra subita ieri in allenamento ma oggi oggi si è allenato in gruppo anche se resta quindi in forte dubbio per domani ed è probabile che venga preservato per la sfida di Champions League di martedì contro il Genk. Allenamento differenziato anche per Allan, e Ghoulam, che non partiranno per Udine. Si è allenato in gruppo anche Milik che però non è stato convocato per completare a Napoli il suo recupero dall'infortunio. Tra le sorprese nella lista anche la convocazione per Leandrinho, attaccante brasiliano di 21 anni, al Napoli dal gennaio 2017 ma che non ha mai trovato spazio e ha giocate le ultime due stagioni in prestito. (ANSA).