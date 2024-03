Atalanta, Koopmeiners si infortuna con l’Olanda: a rischio per il Napoli

All’interno le ultime sul centrocampista

© foto di www.imagephotoagency.it

“Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania.”

Questo il comunicato della federazione olandese sul centrocampista dell’Atalanta, che si è infortunato durante la sfida amichevole contro la Scozia, e non sarà disponibile per il prossimo impegno degli Oranje. A questo punto anche la sua presenza contro il Napoli, partita in programma sabato al Maradona, è da considerarsi a rischio.