Bomba di Tmw su Duvan: “L’Atalanta dirà sì al Newcastle se inserisce l’obbligo: le cifre”

Il Newcastle pensa ancora a Duvan Zapata, centravanti di proprietà dell'Atalanta. Dopo la prima offerta di 5 milioni di sterline più 18 di obbligo di riscatto condizionato alla salvezza rifiutata senza riserve da parte nerazzurra, nelle prossime ore è attesa una nuova proposta che si avvicinerà parecchio alla regione dei 40 milioni, cioè la richiesta fatta dall'Atalanta per cedere Zapata, forse all'ultimo vera offerta irrinunciabile della propria carriera, visto che il prossimo primo aprile compirà 31 anni.

No al titolo temporaneo.

L'Atalanta non ha il problema del prestito con obbligo di riscatto, perché il suo bilancio va da gennaio a giugno ed eventualmente le spettanze sarebbero saldate nella prossima stagione sportiva che parte a luglio, ma non ha intenzione di lasciarlo a titolo temporaneo. Quindi l'obbligo deve essere senza condizioni e senza salvezza che, in questo momento, il Newcastle deve affannosamente rincorrere. Zapata, da par suo, ha già un accordo con il Newcastle intorno ai 6 milioni all'anno per 3 anni e mezzo: all'Atalanta ne guadagna poco più di 2. Lo scrive Tuttomercatoweb.