Cannavaro, l'Udinese per riscattare il flop Benevento: ha già un record

L'ex difensore campione del mondo da capitano con la Nazionale di Marcello Lippi nel 2006 è il nuovo tecnico della formazione friulana

TuttoNapoli.net

Fabio Cannavaro riparte da Udine. L'ex difensore campione del mondo da capitano con la Nazionale di Marcello Lippi nel 2006 è il nuovo tecnico della formazione friulana per questo finale di stagione. Per il momento si tratterebbe di un contratto fino a giugno (ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024) ma non sarebbe da escludere l'inserimento di una clausola che possa portare al prolungamento biennale sulla panchina bianconera. Inutile dire cosa sia stato come giocatore il centrale napoletano mentre da allenatore è ancora alla ricerca della giusta dimensione. Nello staff ci saranno il fratello Paolo, Giampiero Pinzi e Francesco Troise.

Flop a Benevento

Il suo debutto in Italia, dopo un peregrinare fra Cina e Arabia Saudita, è stato nella stagione scorsa in quel di Benevento al posto dell'esonerato Fabio Caserta. L'avventura in giallorosso non è fortunata con la squadra che alla fine retrocederà in Serie C ma Cannavaro fu sollevato dall'incarico dopo 17 partite in cui conquistò solamente 16 punti.

La possibilità di riscatto

Adesso ci sarà l'opportunità di rialzare la testa sia a livello personale ma soprattutto a livello di squadra. L'Udinese, sconfitta nell'ultimo turno di campionato dal Verona all'ultimo istante, è più che mai coinvolta nella lotta per retrocedere. Nelle ultime quattro gare ha conquistato solamente un punto ed è stata agganciata ieri dal Frosinone terzultimo. Un'inversione di rotta è quello che chiede la società a Fabio Cannavaro a partire dal finale di match contro la Roma del 25 aprile prossimo. Cannavaro sarà il primo tecnico della storia della Serie A ad esordire a partita in corso. Cinque partite, più 20 minuti, per salvare l'Udinese.