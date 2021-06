Caso Suarez, la Procura chiede rinvio a giudizio per 4 persone: c'è l'avvocato della Juve

La Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone al termine dell’indagine sull’esame di italiano sostenuto all’Università per Stranieri del capoluogo umbro nel settembre 2020. Si tratta - riporta Gazzetta.it - di Maria Turco, avvocato della Juventus, Giuliana Grego Bolli, ex rettrice dell’ateneo, Simone Olivieri, allora direttore generale dell’università, e la professoressa Stefania Spina. Per loro sono ipotizzati a vario titolo i reati di falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. L’inizio dell’udienza preliminare è stato fissato per il 28 settembre prossimo (la richiesta da parte della Procura arriva a distanza di due mesi dalla chiusura dell’inchiesta).