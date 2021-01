Cessione Inter? Marotta apre all'ipotesi: "Il club valuta tutte le opportunità"

Nel pre-partita di Fiorentina-Inter, l'a.d. nerazzurro Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, facendo anche il punto sull'orizzonte societario del club. Queste le sue dichiarazioni: "Tutte le partite ufficiali hanno un loro peso. Questa rappresenta un trofeo storico, contro un avversario difficile. Abbiamo l'obiettivo di rigiocare il nostro derby, e questo significa dare il massimo".

Un commento sulle voci riguardanti il futuro del club?

"Il commento è che la proprietà sta valutando le opportunità, questo nell'interesse dell'Inter e nel rispetto del blasone del club. Detto questo il management da me rappresentato sa di agire in un contesto societario solido, di muoversi in un'area tecnica compattata. Queste voci sono sopra la nostra testa e non ci devono condizionare".