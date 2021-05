CLASSIFICA - La Lazio cade a Firenze e si stacca: -5 dal quarto posto

La Lazio perde in casa della Fiorentina e arresta la sua corsa alla Champions League. I biancocelesti restano a quota 64, -5 dal quarto posto con una partita in meno. La Fiorentina, sale a 38 e fa un bel balzo in avanti in ottica salvezza.

Inter 85**

Napoli 70**

Atalanta 69

Juventus 69

Milan 69

Napoli 67

Lazio 64*

Roma 55

Sassuolo 53

Sampdoria 45**

Verona 42

Udinese 40**

Bologna 40**

Genoa 36

Fiorentina 38

Torino 34*

Spezia 34**

Cagliari 32

Benevento 31

Parma 20

Crotone 18

* Una partita in meno

** Una partita in più